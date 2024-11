1,1 Millionen Euro für bitterste ÖVP-Niederlage

Genau 6073 Stimmen erhielt die Gruppierung „Florian Tursky – Das Neue Innsbruck“ am 14. April, also vor knapp sieben Monaten, bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck. Im Vorfeld glaubte man, die Landeshauptstadt mit dem Zusammenschluss der viele Jahre zerstrittenen Gruppierungen „Für Innsbruck“, Volkspartei und Seniorenbund zurückerobern zu können.