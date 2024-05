Nach Innsbruck-Wahl: Fast einstellig, aber egal!

Tiefpunkt bei Landeshauptstädten

Das zeigt ein aktueller Vergleich der jüngsten ÖVP-Ergebnisse bei Gemeinderatswahlen in allen anderen Landeshauptstädten. An der Spitze liegt da Eisenstadt, wo die ÖVP bei der Wahl 2022 auf satte 53% kam. Dann folgen ältere Wahlen und weniger tolle Ergebnisse für die ÖVP, aber alle besser als jenes in Innsbruck. Die Reihung sieht so aus (in Klammer das Wahljahr): Bregenz 39% (2020), Graz 25,9% (2021), St. Pölten 22,8 (2021), Klagenfurt 22,5 (2021), Wien 20,4% (2021) und Linz 18,1% (2021). Gewählt wurde freilich auch heuer in Salzburg. Und da kamen die Schwarzen auf 20,8% – also prozentuell auf doppelt so viele wie in Innsbruck.