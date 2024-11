Fünf Öfen in der Nacht aus Betrieb gestohlen

Er wollte mit Öfen Kohle machen, nun kommt ein Langfinger gewaltig ins Schwitzen: Auf einer Internetplattform wollte der Dieb (37) fünf Öfen verscherbeln, die er in der Nacht zum 2. November in einer Firma in Kirchdorf an der Krems gestohlen hatte. Doch der Gauner wurde entlarvt.