Wie man den Älteren jetzt bei der Jobsuche hilft

„In unseren Partnerunternehmen bieten wir heuer auch Workshops zum Thema ,Unconscious Bias‘ im Recruiting an, um möglichst vorurteilsfrei in der Auswahl neuer Mitarbeiter zu agieren“, so Schröck. Die unbewusste Voreingenommenheit schreibt älteren Menschen etwa eine niedrigere Belastbarkeit und eine vermehrte Zahl an Krankenständen zu.