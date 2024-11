Gipfelkreuz abgerissen und 50 Meter weit geworfen

„Wer bitte ist so böse unterwegs?“, fragt ein Wanderer wütend in einem einschlägigen Online-Forum. Grund für seinen Ärger: Das Gipfelkreuz am Gumsenkogel im Almtal ist nicht mehr an seinem Platz, vielmehr wurde es abgerissen und 50 Meter unterhalb des Gipfels in unzugängliches Gelände geworfen. Dabei war das Kreuz dort noch nicht lange montiert, Anfang des Monats soll es aber noch an seinem Platz gestanden sein.