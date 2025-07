Freiluft-Theater: Sie mussten um ihr Leben würfeln

Blut, Glaube, Würfelglück! Das „Frankenburger Würfelspiel“ erinnert an ein düsteres Kapitel in der oberösterreichischen Geschichte, das letztlich in die Bauernkriege mündete. Heuer feiert das Volksschauspiel ein doppeltes Jubiläum – und es ist mit 500 Mitwirkenden größer denn je ausgelegt. Premiere ist am 25. Juli, auch Schauspieler Cornelius Obonya wird erwartet.