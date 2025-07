Ein Sommer mit Mozart, Herz und „SOKO Linz“-Dreh

Mit Rollen in Serien wie u. a. „Bergretter“, „Traumschiff“ oder „Tatort“ spielt er bereits in der oberen TV-Liga mit. Dennoch findet er Zeit, mit seinem Vater Fritz Karl ein besonderes Literaturprogramm auszuarbeiten. Der Abend nennt sich „Mon très cher père, allerliebster Papa!“: Vater und Sohn lesen den Briefwechsel zwischen Wolfgang Amadeus Mozart und seinem Vater Leopold Mozart – ein emotionaler, oft humorvoller und tiefgründiger Dialog. Am Donnerstag, 17. Juli, treten die beiden im Stadttheater Gmunden auf.