FPÖ gegen EU-Pläne: Weniger Wohnraum, hohe Mieten

Auch Bau Landesinnungsmeister Wolfgang Holzhaider schlägt in dieselbe Kerbe. Viele Gebäudetypen könnten mit den neuen Vorgaben gar nicht mehr umgesetzt werden, zusätzliche Dämmmaßnahmen und verpflichtende PV-Anlagen würden notwendig. Besonders kritisiert Holzhaider, dass Österreich den HWB-Wert beibehalten will, obwohl dieser von der EU nicht mehr verlangt wird. „Das stellt eine zusätzliche Hürde dar, die wir uns selbst auferlegen“, so der Branchenvertreter.