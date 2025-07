So viele Pakete wurden letzten Sonntag zugestellt

„Krone“: Herr Oblin, neuerdings stellt die Post in Linz auch sonntags Pakete zu. An wen richtet sich das Angebot?

Walter Oblin: Das Service kann natürlich von jedem lokalen Händler genutzt werden, aber es gibt vor allem große Versenderkunden, die bereit sind, einen Premiumpreis dafür zu bezahlen. Und es gibt Empfänger, die sich freuen, dass das Paket am Sonntag geliefert wird. Allein letzten Sonntag haben wir rund 3000 Pakete in Linz zugestellt.