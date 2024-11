Juncker warnt Orbán vor politischen Alleingängen

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und wie die EU damit umgeht, dürfte das dominierende Thema werden, wenn am Donnerstag und Freitag die europäische Spitzenpolitik in der ungarischen Hauptstadt Budapest zusammentrifft. Gastgeber Viktor Orbán ist Unterstützer des nächsten US-Präsidenten Donald Trump und behauptet, dieser hätte ihn nach seinem Triumph selbst angerufen. Unterdessen warnt der ehemalige EU-Kommissar Jean-Claude Juncker die Regierung in Budapest von politischen Alleingängen.