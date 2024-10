„Krieg verloren“: Was Orbán in Wien zu sagen hatte

„Im Gegenwind geboren“

Es dauerte jedoch nicht lang, ehe die EU verteufelt und Moskau in den Himmel gelobt wurden. Orbán sagte, er sei „im Gegenwind geboren“. Er war Anti-Kommunist, als sein Land von den Sowjets besetzt war. Er stehe der „Macht entgegen“. Egal, ob wie damals aus Moskau oder jetzt aus Brüssel. Was den Krieg in der Ukraine betrifft, so sei er „kein Optimist.“ Man könne Europa nicht vertrauen, da Europa keinen Frieden schaffen kann. Seine Hoffnung liegt in der Wahl jenseits des „großen Wassers“. Wenn Trump gewinnen würde, dann werde es einen Waffenstillstand geben, so Orbán.