Orbán & Kickl „wollen Macht Menschen zurückgeben“

„Europa und die EU zu reformieren heißt dabei nicht, den Zentralismus voranzutreiben und die Institutionen immer stärker auszubilden, sondern die Macht an die Menschen sowie ihre gewählten Vertreter in den Parlamenten der Mitgliedstaaten zurückzugeben“, heißt es im Wortlaut. Brüssel müsse an politischer Bedeutung verlieren, direkte Demokratie und Parlamentarismus in den Heimatstaaten sollten gestärkt werden.