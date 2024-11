Trump ist nicht so schlimm, wie alle schreiben

Konkret heißt es in seinem Wahlprogramm: „Die Republikaner werden die Bündnisse stärken, indem sie sicherstellen, dass unsere Verbündeten ihren Verpflichtungen nachkommen und in unsere gemeinsame Verteidigung investieren, und indem sie den Frieden in Europa wiederherstellen. Wir werden an der Seite Israels stehen und den Frieden im Nahen Osten anstreben. Wir werden unser Bündnisnetzwerk in der Region wieder aufbauen, um eine Zukunft in Frieden, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten.“