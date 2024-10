Erwärmung über 1,5 Grad hätte irreversible Folgen

Nur rasche Emissionsreduktionen könnten die Risiken der globalen Erwärmung begrenzen, betonen österreichische Klimaforscher in einer aktuellen Studie. Carl-Friedrich Schleussner und Joeri Rogelj vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ) führten mit einem internationalen Team Modellberechnungen durch, welche Konsequenzen ein Klimawandel-„Overshoot“ hätte, also ein „Überschießen“ der globalen Erwärmung um mehr als 1,5 Grad Celsius weltweit. Außerdem untersuchten sie, wie groß die Chancen wären, das Klima auf der Erde anschließend wieder zu kühlen.