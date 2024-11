US-Stars reagieren geschockt auf Trumps Wahlsieg

Bette Midler zitierte den Journalisten H.L. Mencken, um ihre Sicht auf das Wahlergebnis auszudrücken und schrieb: „Wenn ein Kandidat für ein öffentliches Amt den Wählern gegenübersteht, sieht er sich nicht mit vernünftigen Männern konfrontiert; er sieht sich mit einem Mob von Männern konfrontiert, deren Hauptmerkmal die Tatsache ist, dass sie völlig unfähig sind, Ideen abzuwägen oder auch nur die elementarsten zu verstehen – Männer, deren gesamtes Denken auf Emotionen beruht und deren vorherrschende Emotion die Furcht vor dem ist, was sie nicht verstehen können. So konfrontiert, muss der Kandidat entweder mit der Meute mitbellen oder verloren sein … alle Chancen stehen auf dem Mann, der von Natur aus der hinterhältigste und mittelmäßigste ist – der Mann, der am geschicktesten die Vorstellung zerstreuen kann, dass sein Verstand praktisch ein Vakuum ist. Die Präsidentschaft geht von Jahr zu Jahr an solche Männer. Während die Demokratie perfektioniert wird, repräsentiert das Amt immer mehr die innere Seele des Volkes. Wir bewegen uns auf ein erhabenes Ideal zu. An einem großen und glorreichen Tag werden die einfachen Leute des Landes endlich den Wunsch ihres Herzens erfüllen und das Weiße Haus wird von einem regelrechten Idioten geschmückt werden.“