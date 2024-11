Trump fährt Wahlsieg ein: Das sagen unsere Leser!

Die Wahlen in den USA sind geschlagen und Donald Trump hat sich trotz all der Skandale rund um seine Person als der Gewinner herausgestellt. Seine erklärten hochgesteckten Ziele sind es nun, das Land wieder „besser, stärker, sicherer und reicher“ zu machen. Was unsere Community über seinen Wahlsieg und dessen Bedeutung für die Weltpolitik und Österreich denkt, erfahren Sie im Folgenden!