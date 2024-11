Christkind und Engerl für Christkindlmarkt gesucht

50. Christkindlmarkt startet am 21. November

Der 50. Salzburger Christkindlmarkt wird am 21. November mit der Illumination des Salzburger Christbaumes offiziell eröffnet. Bis einschließlich 1. Jänner ist der Christkindlmarkt täglich für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für den Jahreswechsel ist ein großes Silvesterprogramm mit Musik und Unterhaltung geplant. Der Aufbau am Dom- und Residenzplatz beginnt am 9. November. Am 14. November wird der Eislaufplatz am Mozartplatz eröffnet. Alle Neuerungen und Programmdetails werden am 19. November im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.