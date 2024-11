Geschichten aus Sandstein

Valletta ist schnell erkundet. Einen tollen Blick auf den Hafen hat man von den Upper Barrakka Gardens aus. Für einen Absacker in einer der vielen Bars muss Zeit sein. Zum Abendessen sollte man auf jeden Fall einen Ausflug nach Birgu, eine der Three Cities, machen. Hier spaziert man zwischen den prunkvollen „Auberges“ der Ordensritter und süditalienisch anmutenden Kirchen. Im Restaurant Enchanté in Senglea servieren die Gastgeber den „Catch of the Day“ mit Grillgemüse und herrlichem Blick auf den Hafen Birgus. Und wieder liegt Magie in der Luft.