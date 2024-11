19,7 Millionen € für neue Bäckerei in Marchtrenk

Weil man am alten Standort in Linz aus allen Nähten platzte, packte die Interspar-Bäckerei zuletzt die Umzugskisten. In Marchtrenk wurde um 19,7 Millionen Euro ein neuer Handwerksbetrieb errichtet. Das hergestellte Brot, Gebäck und Konditoreiprodukte werden in Oberösterreich und Salzburg verkauft.