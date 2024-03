Personalsuche für Feinkost liegt schwer im Magen

Hunderte Stellen hat Spar in Oberösterreich offen! Wie sich die Lebensmittelhandelskette den stotternden Jobmotor in anderen Branchen zunutze machen und bei Lehrlingen punkten will - das verrät Geschäftsführer Jakob Leitner. Und er spricht auch darüber, wo‘s besonders schwer ist, neue Mitarbeiter zu finden.