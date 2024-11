Palast sagt alle Termine von Queen Camilla (77) ab

Remembrance-Gedenkfeiern

Am Sonntag wird in Großbritannien der sogenannte Remembrance Sunday begangen, an dem traditionell der Soldaten und Zivilisten, die in den beiden Weltkriegen ihren Dienst taten, gedacht wird. An diesem und den darauffolgenden Tagen werden die sogenannten Remembrance Poppys getragen. Am Montag findet der Remembrance Day statt, ein wichtiger Tag für die Royal Family, an dem den Gefallenen der Weltkriege gedacht wird.