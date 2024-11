Baerbock in Kiew: „Lassen nichts unversucht“

Das sei die Antwort auf zerstörte Heizkraftwerke und Stromleitungen, sagte Baerbock am Montag in Kiew. Mit dem Geld sollen beispielsweise frontnahe Häuser ohne Energieversorgung Brennstoff und die Bevölkerung Decken oder warme Wintermäntel „gegen die eisigen Temperaturen“ erhalten. Deutschland stehe „felsenfest an der Seite der Ukraine“. „Wir werden die Ukrainerinnen und Ukrainer so lange unterstützen, wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können.“