Nur jedes dritte Martini-Gansl ist aus Österreich

Die Österreicher essen etwa 1.300 Tonnen Gänsefleisch pro Jahr, das sind rund 0,13 Kilogramm pro Kopf – oder umgerechnet etwa ein Gansl-Gericht. Dieses kommt allerdings nur in etwa einem von drei Fällen aus Österreich! Besonders in der Gastronomie ist der Anteil importierter Gänse hoch. Sie kommen teilweise sogar aus Haltungsformen, die in Österreich gar nicht erlaubt sind.