Feuchtfröhliches Fest

Uuuups! Klum verpasst sich unfreiwillig Bierdusche

Society International
18.09.2025 21:43
Heidi Klum feierte ihr höchstpersönliches Oktoberfest, nur das mit dem Bieranstich muss sie noch ...
Heidi Klum feierte ihr höchstpersönliches Oktoberfest, nur das mit dem Bieranstich muss sie noch einmal üben.(Bild: Screenshot ProSieben)

Eigentlich wollte sich Heidi Klum ihren Freunden und ihrer Familie als echte Wiesn-Queen präsentieren. Doch dann passierte gleich zu Beginn des „HeidiFests“ ein ziemlich feuchtes Hoppala – ganz zur Freude der Fans auf X.

0 Kommentare

Rund 700 Gäste lud Heidi Klum zum ersten „HeidiFest“ ins Münchner Hofbräuhaus, das sich die Fans der Model-Schönheit – und der zünftigen Gaudi – auch live auf ProSieben anschauen konnten. Auch die „Krone“ war vor Ort.

Und während Alessandra Ambrosio, Leni Klum, Marina Hoermanseder oder Bill und Tom Kaulitz im Publikum fleißig mitschunkelten, ließ es sich die 52-Jährige natürlich nicht nehmen, bei ihrem höchstpersönlichen Oktoberfest auch selbst Hand anzulegen.

Klum verpatzte Bieranstich
Also schwang sie kurzerhand den Bierhammer, schlug einmal kräftig auf den Zapfhahn – und schwupps, verpasste sich damit gleich mal eine ordentliche Bierdusche. Auf X wurde die feuchtfröhliche Szene, die Heidi mit einem kleinen Quietschen und einer erschrockenen Grimasse quittierte, natürlich umgehend geteilt:

Glück im Bierduschen-Unglück: Heidi hatte das nahende Unheil wohl vorhergesehen und sich eine Schürze umgebunden.

Maßgeschneidertes Dirndl mit pikantem Geheimnis
Somit blieb das feuerrote Dirndl, das ihr von der österreichischen Marke Sportalm an die prallen Kurven geschneidert worden war, von gröberen Bierspritzern verschont und Klum konnte bei ihrem „HeidiFest“ munter drauf losfeiern.

Bei der Anprobe verriet Heidi übrigens noch ein pikantes Busen-Geheimnis: Denn auf ihre Dirndl-Bluse waren die Namen „Hans“ und „Franz“ aufgestickt – die Namen, die die Klum bekanntlich ihren Brüsten gegeben hatte.

Lesen Sie auch:
Eine schrecklich nette Familie im Münchener Hofbräuhaus: Leni Klum, Henry Klum mit seiner ...
Dirndl-Hingucker
Opulenter TV-Akt: Wenn Heidi Klum zum Fest lädt
18.09.2025

„Fernsehgarten auf Speed“?
Für Stimmung im Hofbräuhaus sorgten neben Marianne und Michael, Peter Kraus, Lou Bega oder Lucas Cordalis auch die Weather Girls oder Ross Anthony. Vor dem Fernseher und auf X mit dabei waren zudem zahlreiche Fans. Ist das „HeidiFest“ ein echter TV-Hit? Die Meinungen gingen da ein wenig auseinander ...

„Kann mir jemand den Sinn dieser Sendung erklären!?“, fragte ein Fan ein wenig verdutzt, während ein anderer kommentierte: „Fernsehgarten auf Speed.“ Und noch einer witzelte: „Ich durchlebe gerade einen ganz, ganz großen Fiebertraum.“

DaCapo fürs „HeidiFest“?
Doch es gab auch Fans, die dem bunten „HeidiFest“ durchaus etwas abgewinnen konnten. „Das wirkt überhaupt nicht wie eine TV-Show, sondern einfach wie wenn man Promis beim Feiern zuschaut. Crazy, aber hat was“, schmunzelte ein X-User. Und noch einer war sich sicher: „Das gibt es ab jetzt jedes Jahr.“

Ob es im nächsten Jahr tatsächlich ein DaCapo geben wird, das ist bislang noch nicht bekannt. Fix ist aber, Heidi Klum und ihre Freunde hatten beim allerersten „HeidiFest“ eine wahrlich zünftige Gaudi ...

Porträt von krone.at
krone.at
