Uuuups! Klum verpasst sich unfreiwillig Bierdusche

DaCapo fürs „HeidiFest“?

Doch es gab auch Fans, die dem bunten „HeidiFest“ durchaus etwas abgewinnen konnten. „Das wirkt überhaupt nicht wie eine TV-Show, sondern einfach wie wenn man Promis beim Feiern zuschaut. Crazy, aber hat was“, schmunzelte ein X-User. Und noch einer war sich sicher: „Das gibt es ab jetzt jedes Jahr.“