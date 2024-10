Auf dieser Gänsefarm wird Tierwohl großgeschrieben

Keine Frage: Auch auf sie wartet – nach kurzer Lebenszeit – der Schlachter und das Ende auf dem Teller für unseren Genuss. Aber bis dahin dürfen sie leben, und zwar so, dass es – anders als bei Schweinen, die auf Vollspaltenböden dahinvegetieren – kein Armutszeugnis für die Menschheit ist. „Anders hätte ich das auch nicht gemacht“, betont Dietmar Rath, der an die 300 Gänse auf riesigen grünen Wiesen in der Oststeiermark hält.