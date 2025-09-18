Nach Wolff-Kritik: Antonelli meldet sich zu Wort

So gut Mercedes-Neuling Kimi Antonelli auch in die Formel-1-Saison startete, so schnell ging es auch wieder bergab. Nur drei Punkte in den letzten sechs Rennen sorgten dafür, dass Teamchef Toto Wolff den jungen Italiener schärfer kritisierte. Nun reagierte Antonelli auf die Worte seines Bosses.
Als „enttäuschend“ beschrieb Toto Wolff das Heim-Rennwochenende des Italieners in Monza. „Er ist ein großartiger Fahrer, aber er muss diesen Ballast loswerden“, forderte der Wiener nach dem Rennen. Kimi Antonelli nahm sich die Worte verständnisvoll zu Herzen. „Ich verstehe seinen Kommentar“, so der Youngster vor den kommenden Rennwochenende in Baku.
„Stimme ihm zu“
„Das Qualifying lief eigentlich recht gut, aber im Rennen, speziell auf dem harten Reifen, habe ich mir schwergetan. Dazu kam ein Fehler am Start“, ließ der 19-jährige den Heim-Grand-Prix Revue passieren. Sorgen um seinen Platz im Team mache sich der Italiener allerdings keine. „Ich denke seine Kritik war hauptsächlich auf das Rennen bezogen und da stimme ich ihm zu.“
Noch kein Vertrag für 2026
Fix ist sein Platz im Mercedes-Boliden für die Saison 2026 jedoch noch nicht. Das deutsche Team ist eines der wenigen, die beide Fahrer noch nicht offiziell für die kommende Saison bestätigt hatte. Trotz des kleinen Formtiefs stehen die Chancen für eine Vertragsverlängerung weiterhin gut für Antonelli. Über weite Strecken zeigte der Italiener gute Leistungen und fuhr in Kanada sogar erstmals aufs Podest.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.