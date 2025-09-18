Vorteilswelt
Youngster im Formtief

Nach Wolff-Kritik: Antonelli meldet sich zu Wort

Formel 1
18.09.2025 19:49
Kimi Antonelli ging gut mit der Wolff-Kritik um.
Kimi Antonelli ging gut mit der Wolff-Kritik um.(Bild: AP/Darko Bandic)

So gut Mercedes-Neuling Kimi Antonelli auch in die Formel-1-Saison startete, so schnell ging es auch wieder bergab. Nur drei Punkte in den letzten sechs Rennen sorgten dafür, dass Teamchef Toto Wolff den jungen Italiener schärfer kritisierte. Nun reagierte Antonelli auf die Worte seines Bosses.

Als „enttäuschend“ beschrieb Toto Wolff das Heim-Rennwochenende des Italieners in Monza. „Er ist ein großartiger Fahrer, aber er muss diesen Ballast loswerden“, forderte der Wiener nach dem Rennen. Kimi Antonelli nahm sich die Worte verständnisvoll zu Herzen. „Ich verstehe seinen Kommentar“, so der Youngster vor den kommenden Rennwochenende in Baku.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Mercedes-Teamchef Toto Wolff(Bild: AFP/APA/FADEL SENNA)

„Stimme ihm zu“
„Das Qualifying lief eigentlich recht gut, aber im Rennen, speziell auf dem harten Reifen, habe ich mir schwergetan. Dazu kam ein Fehler am Start“, ließ der 19-jährige den Heim-Grand-Prix Revue passieren. Sorgen um seinen Platz im Team mache sich der Italiener allerdings keine. „Ich denke seine Kritik war hauptsächlich auf das Rennen bezogen und da stimme ich ihm zu.“

Noch kein Vertrag für 2026
Fix ist sein Platz im Mercedes-Boliden für die Saison 2026 jedoch noch nicht. Das deutsche Team ist eines der wenigen, die beide Fahrer noch nicht offiziell für die kommende Saison bestätigt hatte. Trotz des kleinen Formtiefs stehen die Chancen für eine Vertragsverlängerung weiterhin gut für Antonelli. Über weite Strecken zeigte der Italiener gute Leistungen und fuhr in Kanada sogar erstmals aufs Podest.

