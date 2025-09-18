Nach Wolff-Kritik: Antonelli meldet sich zu Wort

Noch kein Vertrag für 2026

Fix ist sein Platz im Mercedes-Boliden für die Saison 2026 jedoch noch nicht. Das deutsche Team ist eines der wenigen, die beide Fahrer noch nicht offiziell für die kommende Saison bestätigt hatte. Trotz des kleinen Formtiefs stehen die Chancen für eine Vertragsverlängerung weiterhin gut für Antonelli. Über weite Strecken zeigte der Italiener gute Leistungen und fuhr in Kanada sogar erstmals aufs Podest.