26-Jähriger sprang auf Autobahn aus Rettungsauto

Weit kamen die Berufssanitäter mit ihrem Patienten aber nicht: „Er ist auf einmal laut geworden. Ich hab' gehört, wie er sich abgeschnallt hat“, so der Zeuge. In einer Pannenbucht blieb man also stehen, wartete auf die Polizei. „Er hat dann gegen das Rettungsauto innen geschlagen. Auf einmal ist die Tür aufgegangen.“ Der Angeklagte erinnert sich: „Ich merkte, dass ich auf die Toilette musste. Deswegen hab‘ ich mich losgerissen und bin aus dem Rettungsauto gesprungen.“ Der arbeitslose Wiener startete also los, rannte quer über die Fahrbahn.