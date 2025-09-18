Vorteilswelt
Viertes Mal in Folge

St. Pölten löst Ticket für die Champions League!

Frauenfußball
18.09.2025 20:47
Großer Jubel bei den Frauen des SKN St. Pölten
Großer Jubel bei den Frauen des SKN St. Pölten(Bild: GEPA)

SKN St. Pölten ist zum vierten Mal in Folge in der Champions League der Frauen mit dabei. Österreichs Serienmeister entschied das Duell mit dem dänischen Doublesieger Fortuna Hjörring am Ende souverän für sich. Dem 3:1 im Hinspiel in St. Pölten vor einer Woche folgte am Donnerstag in Dänemark ein 2:1-Sieg. Die Auslosung der Ligaphase findet am Freitag (12.00) statt. Sturm Graz ist in der ersten Qualifikationsrunde zum Women‘s Europa Cup hingegen an Ajax Amsterdam gescheitert.

  St. Pölten beförderte sich in Nordjütland schnell auf den Erfolgspfad. Kapitänin Jennifer Klein verwertete schon in der 5. Minute einen Elfmeter, nachdem Teamkollegin Sarah Mattner gefoult worden war. Der Grundstein war gelegt. Bis zum Pausenpfiff sollten Klein und Co. die aktivere Elf bleiben. Hjörring schoss in den ersten 45 Minuten nur einmal aufs gegnerische Tor, während St. Pölten mehrmals das 2:0 suchte.

  Nach Seitenwechsel dauerte es ebenfalls keine zehn Minuten, ehe die Engländerin Kess Elmore für St. Pölten zum 2:0 (53.) nachlegte. Hjörring verkürzte durch Joy Ogochukwu (58.) zwar nur kurz darauf, der Aufstieg war für das Team von Trainerin Lisa Alzner aber nicht mehr in Gefahr. Mattner traf eine Viertelstunde vor Schluss noch Metall. Die Champions League wird heuer erstmals im Ligaformat gespielt, 18 Teams sind dabei. Die Wiener Austria hat im Abendspiel gegen FC Paris ebenfalls noch die Chance auf den Aufstieg, das Hinspiel in Paris war 0:0 ausgegangen.

Ajax für Sturm Nummer zu groß
Für Sturm war Ajax wie befürchtet nicht zu biegen. Nach einem 0:2 in den Niederlanden verloren die Steirerinnen auch das Rückspiel mit 0:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit in der in Bad Schwanberg ausgetragenen Partie trafen Danique Tolhoek (52.) und Bo van Egmond (63.) für Ajax. Sturm hatte sich als Dritter der abgelaufenen Saison für den Europacup qualifiziert.

