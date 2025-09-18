St. Pölten löst Ticket für die Champions League!

Nach Seitenwechsel dauerte es ebenfalls keine zehn Minuten, ehe die Engländerin Kess Elmore für St. Pölten zum 2:0 (53.) nachlegte. Hjörring verkürzte durch Joy Ogochukwu (58.) zwar nur kurz darauf, der Aufstieg war für das Team von Trainerin Lisa Alzner aber nicht mehr in Gefahr. Mattner traf eine Viertelstunde vor Schluss noch Metall. Die Champions League wird heuer erstmals im Ligaformat gespielt, 18 Teams sind dabei. Die Wiener Austria hat im Abendspiel gegen FC Paris ebenfalls noch die Chance auf den Aufstieg, das Hinspiel in Paris war 0:0 ausgegangen.