Auto von Zug erfasst: Zehn Meter weggeschleudert

Am Donnerstag kam es in Grünau an der Laßnitz zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug. Das Auto der 62-Jährigen wurde mit der Front erfasst und zehn Meter über eine Böschung geschleudert.
Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr überquerte eine 62-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark einen unbeschrankten Bahnübergang der ÖBB-Regionalstrecke zwischen Wies und Graz. Seltsamerweise wendete sie direkt darauf ihr Fahrzeug und überquerte den Bahnübergang erneut in entgegengesetzter Richtung.
Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der 30-jährige Zugführer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Zug krachte gegen die Front des Pkw und schleuderte diesen etwa zehn Meter über eine Böschung. Die 62-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Zugführer und Fahrgäste blieben unverletzt.
Am Pkw entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Feuerwehren Groß St. Florian und Michlgleinz leisteten großartige Arbeit bei der Bergung. Die Bahnstrecke blieb für etwa 90 Minuten für den gesamten Bahnverkehr gesperrt.
Kommentare
