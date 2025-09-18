Auto von Zug erfasst: Zehn Meter weggeschleudert

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der 30-jährige Zugführer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Zug krachte gegen die Front des Pkw und schleuderte diesen etwa zehn Meter über eine Böschung. Die 62-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Zugführer und Fahrgäste blieben unverletzt.