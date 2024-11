SPÖ-Drobits startet 32-Gemeinden-Tour

Zeitausgleich für Pflegekräfte

Pflegekräfte in der stationären Langzeitpflege erhielten zwei Stunden Zeitausgleich pro Nachtdienst. Mehr als 16.000 Unterschriften brachte die Petition „Pflege und Betreuung ist Schwer(st)arbeit“ ein. Darüber hinaus setzte Drobits das Verbot des krebserregenden Stoffes Titandioxid durch – und all das in Zeiten, in denen die SPÖ in Opposition war.