Mutter und Töchter in Berliner Wohnung getötet

Wie die „Bild Zeitung“ am Sonntagabend berichtete, wanderte die Familie aus Ägypten ein und wohnte seit ungefähr fünf Jahren in dem Haus. Die Kinder hätten immer mit anderen in der Nachbarschaft gespielt. „Ich hätte so etwas nie erwartet. Ich muss das jetzt erst einmal verarbeiten“, sagte eine befreundete Nachbarin zu der Zeitung.