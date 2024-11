Zuckerl-Koalition: Wo sich ÖVP und SPÖ uneins sind

Über die Zuckerl-Koalition wird noch nicht einmal verhandelt, da setzte es bereits die erste prominente Absage. In der „Krone“ erklärte Karoline Edtstadler ihren Teil-Rückzug (im Nationalrat bleibt sie) aus der Spitzenpolitik. Sie strebt kein Ministeramt in der nächsten Regierung an – und das ganz unabhängig davon, wer am Ende tatsächlich mit wem koaliert. Bemerkenswert ist das auch, weil Edtstadler als Nachfolgerin von ÖVP-Chef Karl Nehammer gehandelt wurde, sollte dieser an der Zuckerl-Koalition scheitern und daraufhin selbst zurücktreten.