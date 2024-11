Diesmal ein Halloween ohne Probleme in OÖ

In Handschellen festgesteckt

Aber auch ein kurioser Einsatz beschäftigte die Feuerwehr in der Landeshauptstadt. Ein Jugendlicher legte seinem Freund zum Spaß Handschellen an. Er zog sie aber so eng, dass die Hände anschwollen. Da sich die Handschellen nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr mit dem Bolzenschneider anrücken.