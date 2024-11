Letztes Lugner-Interview: „Trump Gift für Europa!“

Österreichs Trump „anfangs noch ein Kompliment“

Angesprochen darauf, dass er einmal ein Hardcore-Trump-Fan war, meinte Lugner, er habe sich gedanklich schon lange von Trump distanziert. „Ich wurde ja am Beginn meiner Karriere als österreichischer Trump bezeichnet“, schmunzelte er, „das war anfangs noch ein Kompliment, weil es so aussah, als sei er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber in Wahrheit hat Trump mehrmals Konkurs gemacht.“ Dass er mehrfach für ihn Stellung bezogen habe, sehe er im Nachhinein als „Warnschuss“.