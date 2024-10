Harris geht mit dramatischem Appell ins Finale

Harris fordert: „Schluss mit der Angst und Spaltung“

„Donald Trump hat ein Jahrzehnt lang versucht, das amerikanische Volk zu spalten und in Angst voreinander zu versetzen“, kritisierte die 60-Jährige. Damit müsse Schluss sein. „Es ist an der Zeit, dass wir das Drama und den Konflikt, die Angst und die Spaltung hinter uns lassen.“ Es sei an der Zeit für eine neue Führungsgeneration in Amerika.