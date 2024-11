ALPLA eröffnet topmodernes Recyclingwerk in Afrika

„Strategisch wichtiger Markt“

Bei dem Standort in Ballito auf einer Fläche von 90.000 Quadratmeter nördlich von Durban handelt es sich um die erste ALPLA-eigene Recyclinganlage in Afrika. Pro Jahr sollen dort 60.000 PET-Flaschen wiederverwertet werden. „Südafrika ist ein strategisch wichtiger Markt für uns, in dem wir kontinuierlich wachsen wollen“, sagte Alpla-CEO Philipp Lehner anlässlich der Eröffnung am 31. Oktober. Man wolle leistbare und nachhaltige Verpackungslösungen schaffen „und den Lebensstandard weiter erhöhen“, so Lehner.