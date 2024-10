WAC-Ass zu Pacult: „Ich wollte nicht schießen!“

Die „Überzeit-Experten“ haben also wieder zugeschlagen! Kein heimisches Team musste im Cup in den letzten Jahren öfter in die Verlängerung als der WAC – zehnmal (!) in den letzten 20 Partien! Viermal davon ging’s ins Elferschießen, wobei man die letzten beiden versemmelte – im Semifinale ’22 gegen Salzburg, im Vorjahr im Achtelfinale gegen Leoben. Und dann rauschte Mittwoch nach dieser hochklassigen Elferschlacht der ganz große Jubel.