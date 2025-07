Bier beim „Pumpe“ rinnt nach drei Monaten wieder

„Alles, was sich in den letzten Jahrzehnten im Traditionslokal bewährt hat, wird bleiben – wir wollen auch die jungen Leute zu uns holen“, sagt der Villacher. 250 Leute passen in das 1882 erstmals eröffnete Wirtshaus, alle Stammtische können nun wieder anstoßen. „Nicht nur der 51er-Stammtisch ist legendär, bei uns finden sogar zwei Damen-Stammtische statt“, erzählt Filippitsch stolz.