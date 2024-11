„G“ wie Graz, genügend Geld und Gabalier!

Führung nicht verspielen!

„Viele sagen das ist eine Söldnertruppe, aber man muss ehrlich sagen: Sie haben echt Qualität, müssen eigentlich um den Meistertitel mitspielen“, so Linz-Boss Peter Nader, dessen EHC in Graz 0:2 verlor. Nun soll die Revanche her. „Wir müssen Führungen besser verteidigen“, so Defender Greg Moro, nachdem Linz beim 5:4 nV in Villach ein 2:0 und 4:2 verspielt hatte.