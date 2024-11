Forderung nach „mehr Lohn statt Mindestsicherung“

Und Melanie Jeschke, Angestellte in der Systemgastronomie, ergänzt: „Es ist ein Tabuthema, aber man merkt, jeder Cent wird umgedreht.“ Es sei nur in einer Partnerschaft möglich, die Kosten zu bewältigen. Aber so fallen Frauen in die Abhängigkeit von Männern, im Alter droht Armut.