Die Strippenzieher für Donald Trump

Erstmals sind die High-Tech-Götter, denen in kürzester Zeit irrwitziger Reichtum zugeflossen ist, in einen US-Wahlkampf eingestiegen. Die Debatte, ob man mit Geldmacht Politik kaufen kann, elektrisiert diesen Wahlkampf. Elon Musk verbreitet Fake News und lässt zur Mobilisierung für sein Idol Trump täglich eine Million an potenzielle Wähler verlosen.