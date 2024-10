67-Jährige konnte sich vor den Flammen retten

In der Nacht zum Donnerstag nahm eine 67-Jährige starken Brandgeruch in ihrem Einfamilienhaus in Gunskirchen wahr. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte, konnte sich selbst ins Freie retten. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Teil des Gebäudes in Flammen

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand der südöstliche Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Das Feuer könnte in einer Restmülltonne ausgebrochen sein und sich dann über die Fassade auf die Dachfläche sowie die darunterliegenden Wohnräume ausgebreitet haben. Brandsachverständige wurden zur Ermittlung der Ursache hinzugezogen.