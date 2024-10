Signale mit Sogwirkung

Die Zahl der Asylanträge ist in Österreich wieder rückläufig. Das ist gut so. Denn wir kamen von einem hohen Niveau: 2022 wurden hierzulande noch 112.272 Anträge gestellt, 2023 waren es 59.232. In diesem Jahr steuerten bislang 18.816 Menschen aus den ärmsten Ländern der Welt das gelobte Land im Herzen der EU an.