So begehen Kärntens Banken den 100. Weltspartag

Der Weltspartag bietet Banken die Möglichkeit, sich bei ihren fleißigen Sparern zu bedanken: „Auch wenn sich die Welt seit der Entstehung des Weltspartages vor 100 Jahren drastisch weiterentwickelt hat, so sind die Grundwerte, dieses Tages gleichgeblieben: Menschen zum Sparen zu ermutigen, um finanzielle Sicherheit zu erlangen und das Finanzwissen zu vertiefen“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, die mit nachhaltigen und sinnschöpfenden Geschenken heute in die Filialen lockt.