Kurios: Austria-Chef jubelte einst beim WAC mit!

Herbstzeit, Ganslzeit – und eine herrliche Derbyzeit! Nach dem sonntägigen Eishockey-Kracher VSV – KAC prallen nun am grünen Rasen binnen fünf Tagen die Allzeit-Rivalen WAC und Austria Klagenfurt gleich zweimal aufeinander – am heutigen Mitwoch (20.30 Uhr, Konferenzschaltung in ORF 1) im Cup-Achtelfinale, Sonntag in der Bundesliga!