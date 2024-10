Jobkrise: Viel freie Stellen, aber wenig Gehalt

Die Arbeitslosenzahlen steigen. Wien ist davon besonders betroffen. In Wien lag die Arbeitslosigkeit im Vormonat bei 11,2 Prozent und damit deutlich über dem Österreichschnitt von 6,6 Prozent. Damit befindet sich die Arbeitslosenquote Ende September auf dem Niveau von 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die beide erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten. Und die weiteren Aussichten sind wenig rosig: Erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 dürfte sich die Aussicht auf eine beginnende Verbesserung ergeben. Mit einem tatsächlichen Aufschwung rechnen viele Experten erst im Jahr 2026. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.