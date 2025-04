„Gscherte im Pelz“?

Eh schon wissen: Helmut Qualtingers „Travnicek“ meinte mit den „Gscherten in Pelz“ die Lappen und nicht die Finnen. Aber Polarkreis ist Polarkreis, und Skandinavien bleibt Skandinavien. Und der Besuch unseres Präsidenten in Helsinki bei seinem Amtskollegen Alexander Stubb erinnert ein wenig an die legendäre Nordland-Reise des Herrn Travnicek. „Wenn ihn das Reisebüro nicht vermittelt hätt.“