Beinahe-Unfall mit Hamilton: Strafe für Sainz

Das Ergebnis:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:26,983 Min.

2. Lando Norris (GBR) McLaren 1:26,995

3. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1:27,027

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:27,299

5. George Russell (GBR) Mercedes 1:27,318

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1:27,555

7. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1:27,569

8. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1:27,610

9. Alexander Albon (THA) Williams 1:27,615

10. Oliver Bearman (GBR) Haas 1:27,867

11. (alle in Q2 out) Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:27,822

12. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1:27,897

13. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1:27,906

14. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1:28,000

15. Carlos Sainz (ESP) Williams 1:27,836 (Strafe – 3 Plätze zurück)

16. (alle in Q1 out) Nico Hülkenberg (GER) Kick Sauber 1:28,570

17. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 1:28,622

18. Esteban Ocon (FRA) Haas 1:28,695

19. Jack Doohan (AUS) Alpine 1:28,877

20. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:29,271