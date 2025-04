Mehr als 3300 Tote nach Erdbeben in Myanmar

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte wirft der in dem südostasiatischen Land herrschenden Militärjunta vor, die Lieferung von Hilfsgütern an Gemeinden zu begrenzen, die nicht hinter dem Regime stehen. Vom Militär gab es dazu keine Stellungnahme. Die Hilfseinsätze in den Erdbebebengebieten werden durch die Folgen des Bürgerkriegs erschwert.