Polarluft: Jetzt kommt der Frühling ins Wanken!

Schon am Samstagnachmittag zieht die Front rasch von Westen nach Osten und sorgt für graue Stimmung am Himmel. Zwar bleibt es meist bei ein paar Tropfen, doch in den Nordstaulagen – vom Tiroler Unterland bis ins Industrieviertel – sind auch ein paar Schneeflocken ab 1200 Meter Seehöhe möglich. Am Nachmittag gibt es mit 13 bis 23 Grad noch milde Werte – doch am Abend geht’s steil bergab.